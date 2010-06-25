Минтранс упорядочит автобусные перевозки

На Центральном железнодорожном вокзале Киева будут созданы надлежащие условия для отправления пассажиров автобусами – обустроены места для посадки и высадки и диспетчерский пункт для продажи билетов на междугородные автобусные перевозки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерств транспорта и связи, об этом заявил заместитель министра Алексей БАРАНОВ во время совещания при участии перевозчиков и общественных организаций.

По его словам, Минтранс уже обратился в Киевскую городскую государственную администрацию с предложением рассмотреть возможность выделения в аренду земельных участков для этих потребностей.

Нелегальных перевозчиков, которые выполняют регулярные рейсы в междугородном и межобластном сообщении, А.БАРАНОВ призывал узаконить свою деятельность и работать легально, соблюдая все требования действующего законодательства. «Автобусные перевозки пассажиров должны осуществляться на законных условиях, только это обеспечит их качество и беспечность», - подчеркнул он.

После обстоятельного изучения количества подвижного состава, его пассажировместимости, направлений движения, по которым осуществляются нелегальные перевозки пассажиров с привокзальной площади, Госавтотрансадминистрация пересмотрит и внесет изменения в действующую маршрутную сеть с учетом потребностей пассажиров и предложений перевозчиков.