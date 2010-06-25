Кредиторская задолженность перед подрядчиками строительства Дарницкого моста погашена

Юго-Западная железная дорога 25 июня т.г. передала подрядным организациям 100 млн. грн., направленных из бюджета на строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве. Таким образом, кредиторская задолженность перед этими подрядными организациями погашена почти на половину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Речь идет о проектной организации «КИЕВГИПРОТРАНС» и строительных организациях – «БМК «Планета-Мост», «Мостобуд», ЗАО «Гидроинжбуд».

Как сообщал УНИАН, 3 июня во время рабочей поездки на Дарницкий мост Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещал, что государство погасит все долги перед подрядными организациями за выполненные работы по строительству Дарницкого моста.