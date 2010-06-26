В Черновицкой области частично подтоплены 18 населенных пунктов

В Черновицкой области остаются частично подтопленными 18 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний день в результате нормализации погодных условий, предпринятых мер по водоотводу и откачиванию воды на Буковине остаются частично подтопленными 18 из 65 населенных пунктов, которые были подтоплены. В частности, остаются подтопленными 7 из 16 объектов социальной сферы, 181 из 529 жилых домов, 293 из 431 хозяйственной постройки, 2 тыс. 114 из 2 тыс. 494 подвальных помещений, 3 тыс. 157 дворов из 3 тыс. 632 дворов, 57 из 97 колодцев и 310 из 348 га сельскохозяйственных угодий.

Без газоснабжения остаются 5 населенных пунктов.

Наблюдается постепенное снижение уровней воды в реках.

Всего к ликвидации последствий стихии привлечено 978 человек и 149 единиц техники, в том числе от МЧС 375 человек личного состава и 54 единиц техники.

В зоне чрезвычайной ситуации в круглосуточном режиме работает оперативная группа МЧС.

Ситуация находится под контролем.

Общую координацию мероприятий по ликвидации последствий стихии осуществляет министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

25 июня уполномоченные комиссии проводили обследование объектов инфраструктуры, которые были подтоплены паводковыми водами, и уточняли данные относительно нанесенных стихией убытков. Подразделения МВД продолжают осуществлять круглосуточное патрулирование по охране имущества граждан и общественной собственности.

Как сообщал УНИАН, в результате сильных дождей с 22 по 24 июня на территории Черновицкой области от разлива рек, подъема ґрунтовых вод и накопления в низинах стоковых вод в 9 районах и г. Черновцы было подтоплено 65 населенных пунктов, повреждено 57 тыс. 930 м дорожного покрытия автодорог государственного и местного значения, 13 мостов и 3 тыс. 970 м водозащитных дамб.