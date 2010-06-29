Российские специалисты изучают возможность сотрудничества

Специалисты ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) изучают возможность сотрудничества предприятий России и Украины в сфере судостроения.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр РФ Игорь СЕЧИН по итогам встречи премьеров России и Украины Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА, состоявшейся в понедельник в Ново-Огарево, передает РИА «Новости».

По его словам, специалисты ОСК объездили практически все крупные предприятия судостроения на Украине - заводы "Паллада", "Заря-Машпроект", "Черноморский судостроительный завод", ФСК "Море", "Судостроительный завод имени 61 коммунара".

"Наше предложение украинской стороне передано, идет масштабная работа", - сказал вице-премьер.

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о каком-то объединении в данной сфере, И.СЕЧИН отметил, что "мы не исключаем, что возможна интеграция, но здесь надо договариваться с партнерами".

*** Объединенная судостроительная корпорация создана в 2007 году. В ее состав сейчас входят три региональных центра: Западный центр судостроения (Санкт-Петербург), Северный центр судостроения и судоремонта (Северодвинск) и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (Владивосток). Корпорация на 100% принадлежит государству. Уставный капитал ОСК составляет 117 миллиардов рублей.