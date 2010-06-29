Могилев уверен в введении именных железнодорожных билетов
МВД проводит консультации
Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ уверен, что вопрос введения именных железнодорожных билетов будет решен положительно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.
По словам А.МОГИЛЕВА, на данный момент МВД проводит консультации с Министерством транспорта и связи по этому вопросу.
«Я считаю, что этот вопрос будет решен», - сказал министр, добавив, что подобного рода система именных билетов действует во всех странах.
Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» отменила продажу билетов по паспортам или другим документам, удостоверяющим личность, в ноябре 2007 года.
14 апреля генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК заявил, что «Укрзализныця» поддерживает предложение Министерства внутренних дел Украины о возобновлении продаж железнодорожных билетов для пассажиров по паспортам в связи с участившимися случаями международного терроризма. Он подчеркнул, что вопрос возобновления продаж именных ж/д билетов сейчас находится в процессе изучения. Окончательное решение, по его словам, будет принято совместно МВД и «Укрзализныцей» в течение 1-2 месяцев.