В Черновцах оползень угрожает железнодорожным путям

Сегодня ночью в результате сильных ливней активизировался оползень вблизи центральной части Черновцов, что угрожает разрушением международных железнодорожных путей и газопровода большого давления.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Черновицкой мэрии, общий объем оползня составляет 850-1000 кубометров, ширина - 40-45 м, глубина языка оползня - 80-100 м. Образовалась стенка отрыва 8-10 м. Визуально наблюдается выдавливание грунтовых вод на глубине 10-12 м. От стенки отрыва на расстоянии 23-50 м наблюдаются трещины.

В 1996 году оползень на этом месте полностью разрушил жилые, административные и хозяйственные здания на улице Одесской и частично улице Барбюса.

В результате оползня произошло разрушение так называемой «габбионной кладки» левого берега реки Мольница в непосредственной близости к мостовому переходу железнодорожных путей международного сообщения Украина-Балканы. Выявлены деформации почв, асфальтового покрытия и заколы через насыпь железнодорожных путей на улице Белорусской.

Проводятся первоочередные работы по разгрузке склона оползня и водоотвода.

В результате сильного ливня и шквалов в Черновцах подтоплены 23 дома и гипермаркет. На улице Некрасова возник грунтовый провал, в связи с чем приостановлено водоснабжение нескольких жилых домов.

Все городские службы работают в усиленном режиме, продолжаются работы по ликвидации последствий ливней.

По состоянию на 8.00 в Черновцах уровень воды в реке Прут – 350 см (выход на пойму при уровне воды 430 см, подтопление хозяйственных объектов – при уровне 470 см).