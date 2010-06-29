«Наста» выплатила 423 тыс. грн. за Lexus

Страховая компания «Наста» выплатила 423 тыс. грн. возмещения за угнанный автомобиль Lexus GX 470.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, внедорожник был угнан из-под дома страхователя с неохраняемой парковки. По этому факту следственное управление при Голосеевском РУВД Киева возбудило уголовное дело, но установить и задержать преступников не удалось.

Справка УНИАН. СК «Наста» работает на рынке Украины с 2008 года.

По итогам 2009 года объем поступлений компании составил 67,5 млн. грн., страховые выплаты – 18,3 млн. грн.

На конец 2009 года компания сформировала технические резервы в размере 38,3 млн. грн., активы компании составили 97,1 млн. грн., уставный капитал – 39,9 млн. грн.