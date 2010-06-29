"АвтоКрАЗ" презентовал автомобиль-столовую

Холдинговая компания "АвтоКрАЗ" (Кременчуг, Полтавская обл.) презентовала автомобиль-столовую КрАЗ-65053.

Как передает корреспондент УНИАН, новый автомобиль был презентован во время выставки «АвтоКрАЗШоу-2010», которая состоялась в честь Дня Конституции и Дня молодежи в Кременчуге.

По словам генерального директора холдинга Сергея САЗОНОВА, специализированный автомобиль-столовая на базе шасси КрАЗ-65053 – это совместный проект автомобильного холдинга и полтавской компании «Нефтеавтоматика».

«Автомобиль-столовая создан для ниши народного хозяйства. Его можно использовать на лесозаготовках либо там, где работают вахтовики. Эта столовая позволяет в автономном режиме обеспечить приготовление пищи. Это примерно как армейская кухня», – сказал С.САЗОНОВ.

Он также отметил, что вместо оборудования для столовой автомобиль может быть обустроен другими спецнадстройками.

«Спецнадстройки можно применять различные, например, медицинские модули. Этот КрАЗ сможет доставить врачей в самую отдаленную и трудную местность и забрать оттуда больного», – сказал гендиректор холдинга.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году "АвтоКрАЗ" отгрузил потребителям 654 автомобилей, что составляет около 20% реализации 2008 года.