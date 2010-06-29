Минтранс аннулировал 47 лицензии автоперевозчиков

Лицензионная комиссия Министерства транспорта и связи во время очередного заседания аннулировала лицензии на право предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом 47 перевозчикам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Сообщается, что во время плановых проверок на соблюдение лицензионных условий у этих перевозчиков обнаружены многочисленные нарушения автотранспортного законодательства, которые влияют на безопасность перевозок.

Среди самых распространенных нарушений – использование автомобиля без лицензионной карточки, использование переоборудованных с нарушениями транспортных средств, несоблюдение водителями режима работы и времени отдыха, отсутствие контроля за состоянием здоровья водителей, допуск к работе водителей без соответствующей квалификации. Кроме того, ряд перевозчиков не проводили проверку технического состояния транспортных средств и их ремонт в соответствии с правилами эксплуатации.

Сообщается также, что некоторые перевозчики не имеют собственной или арендованной материально-технической базы (гаражей и производственных помещений) для хранения транспорта в межсменное время.

Ряд лицензиатов отказались от проведения плановой проверки инспекторами территориальных управлений Глававтотрансинспекции, что также является основанием для аннулирования лицензии.

Справка УНИАН. Согласно требованиям статьи 21 Закона Украины „О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности”, решение об аннулировании лицензии вступает в силу через 30 дней со дня его принятия.

Если лицензиат на протяжении этого срока подает жалобу в экспертно-апелляционный совет при Государственном комитете Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, действие этого решения останавливается до принятия соответствующего решения специально уполномоченного органа по вопросам лицензирования.