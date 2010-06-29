ВР избрала четырех членов Нацсовета

Верховная Рада Украины избрала четырех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания - Николая ФАРТУШНОГО, Ирину ОПИЛАТ, Оксану ЕЛМАНОВУ и Евгения БАРАНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, за кандидатуру Н.ФАРТУШНОГО, который является директором ООО «Новые грани», проголосовали 362 народных депутата из 431 зарегистрированного в сессионном зале.

За кандидатуру И.ОПИЛАТ, которая является преподавателем кафедры театроведения и театральной критики Киевского государственного университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, проголосовали 249 из 430 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За кандидатуру О.ЕЛМАНОВОЙ, которая является гендиректором группы компаний ФИМ, проголосовали 250 из 432 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За кандидатуру Е.БАРАНОВА, который является директором департамента ОАО «Киевспецтранс», проголосовали 249 народных депутатов из 432, зарегистрированных в сессионном зале.

На голосование в сессионный зал ВР было внесено 23 кандидатуры.

В конкурсе принимали участие 26 претендентов, но трое из них сняли свои кандидатуры на заседании Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации.