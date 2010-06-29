В Харьковской обл. из бюджета возместят 66 млн. грн.

В государственном бюджете Украины на 2010 год на компенсацию льготного проезда отдельных категорий граждан всеми видами транспорта в Харьковской области предусмотрена субвенция в размере 66,01 млн. грн., что составляет 15,5% минимально необходимого уровня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя начальника Главного управления промышленности, транспорта и связи ОГА Сергея ДУЛЬФАНА.

По его словам, эти средства распределены согласно доле каждого вида транспорта в общем объеме потери прибыли за предыдущий год: железнодорожному транспорту предусмотрено 9,4 млн. грн., автомобильному – 11,42 млн. грн., метрополитену – 21,63 млн. грн., горэлектротранспорту – 23,56 млн. грн.

При этом С.ДУЛЬФАН подчеркнул, что минимальная потребность возмещения потери прибыли от перевозки граждан льготных категорий (общее количество – 746 тыс. человек) в 2010 году для Харьковской области составляет 425,15 млн. грн., в том числе: Южной железной дороги в пределах Харьковской области – 41,2 млн. грн., автомобильного транспорта – 77,29 млн. грн., метрополитена – 95,36 млн. грн., горэлектротранспорта – 211,3 млн. грн.