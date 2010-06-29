Фонд госимущества заключил договор с покупателем «Лугансктепловоза»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) заключил договор купли-продажи с управляющей компанией «Брянский машиностроительный завод», победившей на приватизационном конкурсе по продаже 76,001% государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда госимущества.

По информации пресс-службы, договор был заключен сегодня, 29 июня. В ФГИУ также отметили, что после подписания договора ожидают перечисления заявленной покупателем суммы (410 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн.).

Всего в конкурсе принимали участие две компании – ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составляло 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИУ к участию в нем.