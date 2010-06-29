«МТС Украина» завершила вторую фазу расширения

Оператор мобильной связи «МТС Украина», 100%-ная дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», завершила второй этап модернизации сети CDMA-450, обеспечивающей работу сервиса третьего поколения сотовой связи «МТС Коннект 3G».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

На второй фазе модернизации сети CDMA акцент был сделан на повышении емкости. В частности, было установлено 28 базовых станций (БС) нового покрытия, а также проведено 132 расширения существующих БС с одной до двух и 70 расширений с двух до трех радионесущих частот.

Вместе с добавлением радионесущих частот на большинстве базовых станций также было удвоено количество потоков Е1 (расширение емкости сетевого оборудования Data-Link). В результате проведенных мероприятий заметно выросла емкость CDMA-сети и, как следствие, увеличилась общая скорость работы сервиса «МТС Коннект 3G».

Первая фаза модернизации CDMA-сети проводилась в начале 2009 года – тогда в основном расширение велось путем установки новых базовых станций и добавления к существующим БС второй радионесущей частоты.

Начальник отдела CDMA «МТС Украина» Юрий КОНОРЕВ отметил, что в Украине есть много мест, в которых «МТС Коннект 3G» является «едва ли не единственной возможностью нормального доступа в Интернет».

Услуга «MTС Коннект 3G» работает на основе инновационной технологии CDMA2000 1x EV-DO Rev A, которая позволяет предоставлять высокую скорость беспроводной передачи данных до 1,8 Мбит/с и получения данных – до 3,1 Мбит/с. На сегодняшний день услуга «МТС Коннект 3G» доступна абонентам МТС более чем в 200 населенных пунктах по всей Украине, в том числе в аэропорту Борисполь, на всех курортах Крыма и на основных курортах Карпат. По состоянию на конец первого квартала 2010 года пользователей услуги «МТС Коннект 3G» насчитывалось более 150 тыс. человек.

Справка УНИАН. Сеть «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,37 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 98,65 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.