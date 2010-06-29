Украина изучает австрийский опыт внедрения системы единого комплексного билета, сообщает УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, переговоры с представителями Федерального министерства транспорта, инноваций и технологий Республики Австрия и Транспортной и тарифной Ассоциации Восточного региона будут идти до 30 июня. Украинскую делегацию, которая находится в Вене, возглавляет первый заместитель министра транспорта и связи Украины Владимир КОРНИЕНКО.

Во время переговоров стороны определят возможные направления сотрудничества по внедрению в Украине системы единого комплексного билета в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Напомним, 15 июля 2008 года Министерство транспорта и связи Украины и Федеральное министерство транспорта, инноваций и технологий Республики Австрия подписали Соглашение о сотрудничестве в отрасли транспортной инфраструктуры и обмена технологиями. Договоренности о сотрудничестве были достигнуты также и 24 марта 2010 года во время Второго заседания совместной украинско-австрийской рабочей группы по вопросам сотрудничества в отрасли транспортной инфраструктуры и обмена технологиями.

Справка УНИАН. В апреле 2009 г. Минтранссвязи в лице в то время министра Иосифа ВИНСКОГО презентовал услугу "Единый электронный билет", благодаря которой в отделениях «Укрпочты» можно приобрести сквозные электронные билеты на все виды транспорта из одного населенного пункта в другой, даже если между ними нет прямого сообщения. В дальнейшем планировалось соединить все виды транспорта и продавать билеты не только через отделения «Укрпочты», но и через Интернет. Разработкой и внедрением автоматизированной системы "Единый электронный билет" занималось госпредприятие "Расчетный центр Минтранссвязи", созданное указом Министерства транспорта и связи 30 июля 2008 года.

Одной из причин отставки И.ВИНСКОГО называлось нецелевое использование средств «Укрпочты» при рекламе услуги "Единый электронный билет".