ЕС разработает единые стандарты для зарядных устройств электромобилей

В ЕС будут разработаны единые стандарты для зарядных устройств электромобилей.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, 29 июня вице-президент Комиссии, который отвечает за вопросы промышленности и предпринимательства, Антонио ТАЯНИ вручил соответствующий мандат двум организациям по стандартизации в Европе - CEN-CENELEC и ETSI.

Новые стандарты должны обеспечить возможность безопасной зарядки всех типов электромобилей, а также единообразие их зарядных устройств по всей Европе. Предполагается, что стандарты будут разработаны до середины 2011 года.

"Электромобили больше не абстрактные концепции - в ближайшем будущем мы увидим их на дорогах. Прокладывая путь к их коммерческому успеху, мы не можем позволить себе иметь непохожие системы, ведущие к фрагментации Европейского рынка", - цитирует пресс-служба заявление А.ТАЯНИ.