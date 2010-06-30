Международное ж/д сообщение на Буковине восстановят за 2-3 дня

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявляет, что международное железнодорожное сообщение в Черновицкой области, пострадавшей в результате сильних дождей, будет восстановлено в течение двух-трех дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЮЕВ сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я думаю, что в течение двух, максимум трех дней мы полностью восстановим движение по железной дороге», - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, в настоящее время перевозка пассажиров через границу организована с помощью автобусов.

«Есть повреждения и магистральных автодорог, но мы сегодня до конца дня должны полностью все восстановить», - добавил первый вице-премьер.