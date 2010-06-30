ЮЖД ввела новые пригородные маршруты в летний график

Железнодорожники Южной железной дороги ввели новые маршруты в летний график движения пригородных поездов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Введены такие маршруты: Харьков-Пассажирский — Змиев, Харьков-Пассажирский — Борки, Левада — Коробочкино — Лосево, Полтава — Малая Перещепинская, Сумы — Белополье.

Как отмечается в сообщении, такие изменения появились в результате изучения спроса пассажиров.

Также после капитального ремонта вышел в рейс поезд повышенной комфортности сообщением Харьков — Запорожье. Маршрут электропоезда №6321 «Харьков — Совнаркомовская» продлен до станции Огульцы им. А. Пучко. Кроме того, возобновлена остановка электропоездов на платформе Караванная на участке Харьков — Совнаркомовская.