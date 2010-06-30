ЛЖД восстанавливает ж/д пути на Буковине

Львовская железная дорога отстраивает поврежденную наводнением инфраструктуру Черновицкой области и следит за каждым железнодорожным объектом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД, в результате выпадения большого количества осадков, в частности, в ночь на 28 июня, на территории Львовской железной дороги на Буковине произошло повреждение моста, были размыты пути. На некоторых участках прекращено или ограничено движение поездов.

В частности, на перегоне Вадул-Сирет-госграница (с Румынией) подмыта и развалена береговая опора арочного каменного моста (длина 10,8 м., высота 7,8 м). На этом перегоне было остановлено движение поездов, в частности, в 06.07 29 июня по станции Черновцы был остановлен поезд №59 сообщением Москва-София. В поезде были 52 пассажира, которым предоставили возможность пересечь границу, пересев в автобусы.

На ликвидацию последствий стихии направлены восстановительные поезда и специализированная железнодорожная техника, работают все службы магистрали.

Согласно сообщению, железнодорожники Львовской круглосуточно отслеживают ситуацию на каждом объекте, а на поврежденных участках работают специализированные бригады железнодорожников и транспортных строителей. Контролирует ход восстановительных работ лично генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, который находится на Буковине.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что международное железнодорожное сообщение в Черновицкой области, пострадавшей в результате сильных дождей, будет восстановлено в течение двух-трех дней.