Россия рассчитывает совместно с Украиной занять свою нишу на мировом рынке транспортной авиации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сказал премьер-министр России Владимир ПУТИН, выступая на международном форуме «Технологии в машиностроении - 2010»

«Мы уверены, что у нас есть свои возможности и свои ниши – это и магистральные самолеты, это специальная авиационная техника, это боевая техника, где у нас абсолютные конкурентные преимущества, это транспортные самолеты, причем такие, которых в мире никто строить не может», - сказал В.ПУТИН.

«А мы можем – мы связываем перспективы в этом смысле в кооперации с нашими украинскими коллегами, имея в виду совместную работу по продвижению самолетов семейства «Антонов», - подчеркнул он.

Как сказал В.ПУТИН, руководство России убеждено, что российский авиапром способен найти свое место на глобальном рынке, и связывает с этой отраслью серьезные надежды. «Мы прекрасно представляем себе ситуацию на мировых рынках в авиастроении. Прекрасно представляем, насколько остра там конкуренция, насколько там заняты и освоены ниши», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 28 июня В.ПУТИН заявил о безальтернативности объединению авиационных промышленностей Украины и России на рыночной основе. «Единственный вопрос, который мы должны для себя определить, - если мы будем объединять наши авиастроительные комплексы, то, разумеется, мы можем это сделать только на рыночной основе», - подчеркнул В.ПУТИН.