ЮЗЖД изменит движение некоторых пригородных поездов

1-6 июля с 10.30 до 15.30 некоторые пригородные поезда Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) будут следовать через станцию Киев-Петровка вместо Киев-Пассажирский из-за ремонтных работ на перегоне Киев-Московский – Дарница.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

В течение указанного времени по измененному маршруту будут курсировать следующие электропоезда: № 6911 Нежин – Борщаговка-тех., № 6812 Борщаговка-тех. – Гребенка, № 6810 Борщаговка-тех. – Яготин, № 6915 Нежин – Борщаговка-тех., № 6814 Борщаговка-тех. – Яготин (5-6 июля), № 6814 Борщаговка-тех. – Носовка (2-3 июля), № 6811 Яготин – Борщаговка-тех., № 6813 Гребенка – Киев-Петровка (вместо Киев-Пасс.) и № 6816 Киев-Петровка (вместо Киев-Пасс.) – Гребенка.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров внимательнее слушать объявления об изменениях в расписании движения поездов, поскольку в вышеупомянутые дни произойдут изменения также и в расписании движения пригородных поездов повышенного комфорта.