Капитализация МТС выросла почти в десять раз

За десять лет листинга ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, Россия), владеющей украинским оператором «МТС Украина», на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), капитализация компании выросла почти в десять раз.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, на момент размещения (10 лет назад) капитализация компании составила 2,1 млрд. долл., а на момент закрытия торгов 29 июня 2010 года капитализация МТС на NYSE составила 19,4 миллиарда. Наивысшей капитализации свыше 40 млрд. долл. МТС достигла в декабре 2007 года.

В честь десятилетия листинга акций на NYSE менеджмент компании принял участие в церемонии закрытия торгов на бирже. Как отметил президент МТС Михаил ШАМОЛИН в своей приветственной речи на закрытии торгов, с тех пор, как МТС разместила свои акции в Нью-Йорке, компания прошла колоссальный путь. Десять лет назад МТС обеспечивала мобильной связью лишь около 3 миллионов абонентов в Московском регионе, сейчас компания обслуживает более 100 миллионов абонентов в России и пяти соседних странах, предлагая им такие сервисы, как мобильная и фиксированная голосовая связь, передача данных, мобильное и кабельное телевидение, контентные и почтовые услуги, специальные сервисы для корпоративных клиентов.

Справка УНИАН. АО «Мобильные ТелеСистемы» является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании составляет 98,98 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины (МТС Украина), Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек.

С 30 июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже в виде американских депозитарных расписок (ADR) под индексом MBT.

Количество ADR, находящихся в свободном обращении (free float) на Нью-йоркской фондовой бирже, составляет 35,6% от уставного капитала. Это крупнейшая программа ADR по доле free float среди российских эмитентов, ценные бумаги которых торгуются на NYSE.