"АвтоКрАЗ" запустил литейное производство

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) провела реорганизацию агрегатного производства, на базе подразделений: сталелитейного и термического цехов, цеха технического обслуживания литейно-термического производства, отдела главного металлурга и управления развития литейного производства создано литейно-термическое производство.

Как сообщила УНИАН пресс-служба холдинга, теперь, после реорганизации литейное производство завода мощностью 15 тыс. тонн литья в год позволит изготавливать отливки из стали, чугуна, алюминиевых и цинковых сплавов для автомобилестроения, вагоностроения и других отраслей. Плавка металла производится в печах ДСП-3А, индукционных ИСТ-016.

Освоение на «АвтоКрАЗе» нового вида литья, в частности для нужд вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий, позволяет привлечь значительное количество новых заказов, отметили в пресс-службе. Это даёт возможность литейно-термическому производству, несмотря на неполный рабочий график автозавода, работать в режиме полной рабочей недели.

За пять месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, литейное производство увеличило объём выпуска стального литья на 350%, в частности более чем в 10 раз возросло выполнение заказов для сторонних предприятий и организаций.

В настоящее время техническими специалистами прорабатываются заказы на литьё для стран дальнего зарубежья. Благодаря оснащению технологических процессов современным оборудованием и эффективными средствами контроля уровень брака в течение года снизился на 1,2%, выход годного литья увеличился на 12,7%.

Стабильное качество продукции литейно-термического производства обеспечивается за счёт функционирования на предприятии системы менеджмента качества, которая сертифицирована на соответствие требованиям национального стандарта ДСТУ ISO 9001-2000. В третьем квартале этого года пройдёт ресертификационный аудит соответствия требованиям новой версии MS ISO 9001-2008.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году "АвтоКрАЗ" отгрузил потребителям 654 автомобилей, что составляет около 20% реализации 2008 год.