ЛЖД расширяет график движения поезда Львов – Санкт-Петербург

Для удобства пассажиров с 1 июля до 5 сентября 2010 года поезд №48/47 сообщением Львов – Санкт-Петербург – Львов будет курсировать ежедневно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской железной дороги (ЛЖД).

Поезд будет отправляться из Львова в 23:12 и прибывать в Санкт-Петербург (Российская Федерация) в 5:18. Обратно поезд будет отправляться в 12:45 и прибывать во Львов в 15:19.

Кроме того, к этому поезду во Львове будут цеплять купейный вагон №30 Ужгород – Санкт-Петербург поезда №99/100 Ужгород – Киев, который отправляется из Ужгорода в 14:41. Обратно прицепной вагон во Львове будут цеплять к поезду №15 Москва – Ужгород. Прибытие в Ужгород – в 04:28.