В машиностроении будут реализованы 12 энергосберегающих проектов

В Донецкой области в 2010-2015 гг. на предприятиях машиностроительной отрасли предусматривается внедрение 12 энергосберегающих проектов на сумму 178,3 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на начальника главного управления промышленности и развития инфраструктуры облгосадминистрации Елену ВЕРОВЕЦ.

По ее словам, реализация этих проектов предусмотрена новой региональной Программой энергоэффективности Донецкой области на 2010-2015 годы.

Внедрение в машиностроительной отрасли региона этих 12 проектов позволит сэкономить 14,5 тыс. тонн условного топлива топливно-энергетических ресурсов на сумму 32,9 млн. грн., отметила Е. ВЕРОВЕЦ.

Так, в рамках Программы энергоэффективности предполагается реконструкция печей на ОАО «Энергомашспецсталь», ОАО «Дружковский машиностроительный завод» и ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод». Совокупная стоимость этих проектов составит 100,8 млн. грн.

Кроме того, Программой запланирован перевод электродуговой печи ДСП-12 с переменного на постоянный ток на ОАО «Дружковский машиностроительный завод», стоимость проекта – 2,4 млн. грн.

Также предусмотрена реконструкция кислородного блока и компрессорной станции сжатого воздуха на ОАО «Энергомашспецсталь» и др.