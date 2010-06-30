Кабмин усовершенствовал порядок передачи конфискованного транспорта

Кабинет Министров Украины внес изменения в некоторые правительственные акты, которыми регулируются вопросы бесплатной передачи конфискованных автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующее постановление было принято во время заседания Кабинета министров 30 июня.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, проект постановления подготовило Министерство юстиции с целью разблокирования механизма бесплатной передачи автомобилей, конфискованных по решениям судов. Проблема заключалась в необходимости обеспечения действительно бесплатной передачи такого имущества - механизм был фактически невозможен из-за пакета не урегулированных в законодательстве вопросов.

Кроме того, изменения были разработаны с целью сделать невозможными коррупционные схемы ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Так, правительство установило возможность регистрации конфискованных и безвозмездно переданных транспортных средств без уплаты пошлины, налогов и сборов, предусмотренных при ввозе автомобилей на таможенную территорию Украины. А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы, предусматривает возможность бесплатной передачи такого имущества, в частности, детским домам семейного типа, приемным семьям.

Вместе с тем, Кабмин установил, что изъятое таможенными органами и переданное безвозмездно имущество можно отчуждать только при условии предварительной уплаты пошлины и налогов и сборов, которые предусмотрены при импорте этого имущества.

Министр юстиции отметил, что постановление Кабмина направлено не на смену существующего порядка налогообложения конфискованных транспортных средств, а на приведение положений постановлений Кабинета министров в соответствие с Таможенным кодексом и Законом Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования рынка автомобилей в Украине”.

Министр также подчеркнул, что усовершенствование порядка бесплатной передачи конфискованных транспортных средств будет способствовать сокращению расходов Государственного бюджета Украины, связанных с хранением конфискованного по решениям судов имущества. Такое имущество не реализуется преимущественно в связи с тем, что таможенные платежи, которые насчитываются при его импорте на территорию Украины, превышают рыночную стоимость этого имущества. Спрос на такое имущество отсутствует.

В случае невозможности безвозмездно передать указанные транспортные средства единственным путем распоряжения ими является их уничтожение (утилизация), в результате чего государство несет дополнительные расходы на проведение соответствующих процедур.

Согласно статистическим данным органов государственной исполнительной службы за 2009 год, нереализованными в связи с отсутствием спроса были 3 тыс. 59 транспортных средств, конфискованных по решениям судов. Общая стоимость этих транспортных средств составляла 116 101 372 грн., из них – 96 430 463 грн. – пошлина, налоги и сборы, которые насчитываются при ввозе товаров на таможенную территорию Украины. По состоянию на конец первого квартала 2010 года нереализованными оставались 3 тыс. 4 транспортных средства.