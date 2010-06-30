Работники Одесской железной дороги получили награды

Почти 100 работников Одесской магистрали разных служб по случаю Дня Конституции Украины получили почетные награды Министерства транспорта и связи Украины, Укрзализныци и Одесской железной дороги за добросовестный труд, весомый вклад в развитие железнодорожного транспорта и высокое профессиональное мастерство. Торжества по случаю праздника состоялись 29 июня в актовом зале Управления Одесской железной дороги.

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