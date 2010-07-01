Украина подписала новую редакцию Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, документ был подписан во время Международной конференции стран-участниц в конце июня в г. Манила (Республика Филиппины).

От имени украинской делегации новую редакцию конвенции подписали заместитель председателя «Укрморречфлота» – Главный государственный инспектор по безопасности судоходства Илья ТИХОНОВ.

В новом документе предусматривается, что уже до 1 января 2012 года страны-участницы примут меры для того, чтобы учения и подготовка моряков начали проводиться исключительно по новым программам конференции.

В отдельной резолюции конвенции прописаны требования к обеспечению студентов морских учебных заведений учебной практикой. Так, судовладельцы и операторы должны предоставлять помещение практикантам на существующих и строящихся судах. Еще одна поправка призывает стороны в максимально возможной форме привлекать женщин для работы во все секторы морской индустрии и полностью способствовать обеспечению при этом равных прав женщин и мужчин.

Были приняты и другие резолюции: внедрение электронных баз данных реестров документов, продвижение технических и профессиональных знаний, в частности, путем проведения курсов повышения квалификации.

Также установлены международные медицинские стандарты для моряка. Наибольшее внимание было уделено обсуждению требований состояния здоровья, минимальному возрастному цензу и времени отдыха матросов. Установлен и минимальный возраст для несения вахты в ночное время – 18 лет.

Кроме того, определен максимально допустимый уровень алкоголя в крови для лиц, выполняющих служебные обязанности на судне. Также предусмотрено, что каждая страна должна применять все возможны меры для борьбы с употреблением наркотиков и алкоголя на судах.

В связи с постоянным развитием морских технологий предложено каждые 10 лет проводить комплексный пересмотр конвенции. Текущие поправки к конвенции предложено утверждать один раз в 5 лет.

Все требования, прописанные в новой редакции конвенции, должны быть выполнены до 2017 года. В Министерстве транспорта отмечают, что основная часть положений новой редакции конвенции в нашей стране уже реализовывается.