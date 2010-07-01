«ЮТэйр-Украина» открывает перелеты между Запорожьем и Москвой

Дочернее предприятие ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) – ООО «Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» в рамках расширения маршрутной сети со 2 июля 2010 года вводит новый международный рейс Запорожье – Москва (аэропорт Внуково).

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, рейс будет выполняться ежедневно на самолете европейского производства ATR 42.

Напомним, в настоящее время «ЮТэйр-Украина» выполняет ежедневные регулярные международные рейсы из Луганска, Харькова и Николаева в Москву.

Справка УНИАН. Дочернее общество группы «ЮТэйр» – «ЮТэйр–Украина» – создано в сентябре 2008 года. В 2009 году компания получила сертификат эксплуатанта гражданской авиации Украины. Выполняет регулярные и чартерные рейсы в страны ближнего и дальнего зарубежья на самолетах ATR 42 и Boeing 737-400. Базируется в международных аэропортах «Луганск» и «Борисполь» (Киев).