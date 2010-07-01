С 4 июля «Укрзализныця» возобновит движение международных поездов из Черновцов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в среду в Черновцах генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК во время посещения поврежденного участка международной железной дороги на Балканы.

«Несмотря на сложность ситуации на Буковине, в районе стихийного бедствия, в частности в Черновцах, где сдвиг почвы повредил железнодорожное полотно, на этом участке с 1 июля мы хотим возобновить от Черновцов движение пригородного поезда, а до 4 июля полностью возобновить движение международных поездов к госгранице» – сказал он.

Отвечая на вопрос о масштабах разрушений железнодорожного полотна в Черновцах, М.КОСТЮК оценил их как «среднего уровня сложности». Он также сообщил, что из зафиксированных 13 мест подмыва земляного полотна на сегодняшний день практически все проблемы ликвидированы, а также открыто рабочее движение поездов до станции Вадул-Сирет.

По словам гендиректора «Укрзализныци», на днях был серьезно поврежден мост в Черновицкой области на перегоне станции Вадул-Сирет (граница с Румынией), и на сегодняшний день уже определена технология и проект по временному восстановлению моста.

«Там проблема заключается в том, что по этому участку ходит два международных поезда Москва – София и несколько вагонов до Варны. Пассажиры этих поездов ежедневно доезжают до станции Черновцы, получают помощь, потом автобусами переправляются на румынскую территорию и оттуда спецпоездом российского формирования доезжают до места назначения. «Укрзализныця» до возобновлению движения из Черновцов до границы обеспечила этот поезд бельем, питьевой водой и пищей», – сказал М.КОСТЮК.

По его словам, по состоянию на 30 июня ущерб «Укрзализныци» от паводка на Буковине достиг 22-24 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, во вторник из-за повреждения железнодорожного полотна в районе улицы Барбюса в Черновцах было приостановлено движение международного поезда Москва – София. Пассажиров поезда пересадили в автобус.