«АвтоКрАЗ» создал для МЧС автомобиль

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) создала для Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций (МЧС) аварийно-спасательный автомобиль тяжелого типа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в среду на пресс-конференции генеральный директор предприятия Сергей САЗОНОВ.

По его словам, созданная по заказу МЧС специальная аварийно-спасательная машина тяжелого типа, на базе шасси полноприводного автомобиля КрАЗ-63221 повышенной проходимости, укомплектована самым современным оборудованием для проведения работ в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе автономными стационарной электростанцией и переносной генераторной установкой, гидростанцией, комплектом гидравлического оборудования, автономным водяным насосом, сварочным оборудованием, водолазным и горноспасательным снаряжением, кислотостойкими костюмами, моторной восьмиместной лодкой, манипулятором фирмы «Хиап».

«Мы работали над этой машиной меньше года. Автомобиль хоть и делался по заказу МЧС, однако полностью за счет наших средств. Мы будем его производить либо на КрАЗе, либо в другом нашем предприятии холдинга. МЧС сегодня нуждается в 30 таких машинах», – сказал С.САЗОНОВ.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году «АвтоКрАЗ» отгрузил потребителям 654 автомобиля, что составляет около 20% реализации 2008 года.