В сентябре «АвтоКрАЗ» завершит испытания военного автомобиля

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в сентябре т.г. завершит государственные испытания военного автомобиля КрАЗ-5233 «Спецназ», который будет поставлен на вооружение Министерства обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор предприятия Сергей САЗОНОВ.

По его словам, сегодня базовым автомобилем для украинской армии является выносливый и мощный внедорожник КрАЗ-6322 «Солдат» различных модификаций. Автомобиль «Спецназ» создавался как легкий мобильный автомобиль для быстрого реагирования, который может легко использоваться в качестве артиллерийского тягача, для перевозки личного состава, размещения различных специальных надстроек.

«После завершения государственных испытаний младший брат легендарного вездехода КрАЗ–6322 - двухосный автомобиль КрАЗ-5233 «Спецназ» колесной формулы 4х4 будет поставлен на вооружение ВС Украины. Эти два автомобиля и составят основу автомобильного парка Вооруженных Сил Украины», - сказал С.САЗОНОВ.

Он также отметил, что технические характеристики данных автомобилей, способных эффективно работать в тяжелых дорожных и климатических условиях, позволяют более эффективно, по сравнению с другими автомобилями, обеспечивать перевозку личного состава, транспортировку артиллерийских систем, размещение на раме различных специальных надстроек и вооружения.

«Это транспортная машина для работы в особых тяжелых дорожных условиях. Он прошел испытания в пустыне, в горах, лесах разных стран и разных континентов. Мы его позиционируем как средство быстрого реагирования в любых чрезвычайных ситуациях. Старт росту производства и спроса на него был дан в 2007 году, когда мы продали 100 машин в одну из стран Африки для нужд полиции.

В Украине этот автомобиль не был поставлен на вооружение в армию, и с начала года мы выставили автомобиль на государственные испытания. В сентябре этого года закончим их. Тогда автомобиль смогут закупать военные. В их планах, кстати, этот вездеход упоминается сотнями единиц», - отметил С.САЗОНОВ.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году АвтоКрАЗ отгрузил потребителям 654 автомобилей, что составляет около 20% реализации 2008 года.