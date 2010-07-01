«АвтоКрАЗ» планирует произвести 1,5-2 тыс. автомобилей

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) планирует в 2010 году произвести 1,5-2 тыс. автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в среду на пресс-конференции генеральный директор предприятия Сергей САЗОНОВ.

По его словам, кризис повлиял на производственную программу предприятия, и по итогам 2010 года будут снижены планы с 2500 автомобилей до 1500-2000 штук.

«Динамика не та, что планировали. Теперь программа-минимум – 1500 автомобилей, программа-максимум – 2000 штук», – сказал С.САЗОНОВ.

Гендиректор предприятия не исключает второй волны кризиса, которая может еще подкорректировать планы на 2010 год.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году «АвтоКрАЗ» отгрузил потребителям 654 автомобилей, что составляет около 20% реализации 2008 года.