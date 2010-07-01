Движение в Киеве 2 июля будет ограничено

Госавтоинспекция предупреждает водителей о временных ограничениях в движении на киевских дорогах 2 июля в связи с визитом в Украину Государственного секретаря США Хилари КЛИНТОН.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ Главного управления МВД Украины в г. Киеве, по пути прохождения кортежа официальной делегации будут вводиться временные ограничения в движении транспорта.

Госавтоинспекция города рекомендует водителям по возможности планировать свои поездки таким образом, чтобы на протяжении пятницы объезжать по возможности центральную часть города.

ГАИ Киева советует водителям, как и всегда в таком случае, быть предельно внимательными, соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, а также не оставлять транспорт с нарушением правил парковки.