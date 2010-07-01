С 4 июля начнет работу авиарейс «Тернополь-Киев-Симферополь»

С 4 июля будет осуществляться авиарейс «Тернополь-Киев-Симферополь».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областного совета.

Авиарейс будет осуществлять авиакомпания ОАО «Мотор Сич». Добраться из Тернополя в Симферополь и в обратном направлении пассажиры рейса смогут за 3-4 часа.

Вместе с тем в облсовете отметили, что сейчас авиарейс «Тернополь-Киев» является убыточным, о чем ОАО «Мотор Сич» известило властные структуры области соответствующим письмом. В частности, на втором рейсе было всего 3 пассажира, на третьем – 2, на четвертом – 5, на шестом – 7. Тогда как для того, чтобы окупились затраты перевозчика, из 48 посадочных мест должны быть заполнены 12-14.

В свою очередь в интервью местному изданию «Новая Тернопольская газета» глава облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК отметил, что введенные авиарейсы нужно перевести из «кампанейской в практическую плоскость». «Первый шаг сделан – рейс есть, но теперь нужно думать над его экономикой, чтобы это не был рейс ради рейса. Нужно подумать над удобством времени рейсов и определиться, куда должны курсировать самолеты. К сожалению, не вижу в этом плане работы самого директора аэропорта: нет рекламы, элементарного мониторинга потребностей бизнеса», – сказал М. ЦИМБАЛЮК. Вместе с тем он отметил, что будет работать над сохранением аэропорта и введенного авиарейса.

Предыдущий глава облгосадминистрации Ярослав СУХОЙ, который, собственно, и договорился об осуществлении рейсов с руководством «Мотор Сичи», ранее пообещал приложить усилия, чтобы авиарейс не сворачивали. «Я попросил владельцев самолета, чтобы немножко потерпели, ведь будет некрасиво, если с моим переходом на работу в Киев за мной уедет и самолет. В то же время, согласитесь, что бизнес есть бизнес, и себе в убыток никто работать не будет», – констатировал Я. СУХОЙ.

Справка УНИАН. Авиарейс «Тернополь-Киев (Жуляны)» и в обратном направлении введен 31 мая. Перевозки осуществляются дважды в неделю самолетом АН-24 авиакомпании ОАО «Мотор Сич». Стоимость билета на рейс составляет 600 грн.