Внешние интернет-каналы Укртелекома возобновили работу

Внешние Интернет-каналы ОАО «Укртелеком» c 30 июня возобновили работу на полной мощности.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, партнерам компании в странах Восточной Европы удалось в кратчайшие сроки, учитывая сложность ситуации, возобновить полноценную работу собственных телекоммуникационных сетей. Таким образом, на сегодняшний день интернет-каналы «Укртелекома» общей емкостью 120 Гбит/с работают на полную мощность.

Как известно, на прошлой неделе (22.06.2010 г.) в связи со сложными погодными условиями в странах Восточной Европы, у партнеров «Укртелекома» возникли технические проблемы с обеспечением полноценного функционирования собственных сетей, в результате чего внешние каналы Интернета «Укртелекома» временно работали в режиме ограниченной мощности.

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" имеет одну из мощнейших сетей внешних каналов доступа к ресурсам Интернет мировых провайдеров, таких как Telianet, Level3. Общая емкость внешних каналов составляет 120 Гбит/с. Эти сети, в частности, проходят через территории Польши, Словакии и Венгрии.