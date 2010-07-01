«Укрзализныця» пытается перенаправить международные поезда

«Укрзализныця» ищет альтернативные пути движения международных поездов из-за повреждений участков железнодорожных путей в Румынии в связи с паводком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«К сожалению, на территории Румынии разрушены также серьезные участки, мы сейчас получаем уточненную информацию, и, к сожалению, с той стороны движения не будет. Но мы отправили своего представителя в Румынию, чтобы выяснить, когда можно будет восстановить движение. Мы ищем альтернативный маршрут для пассажирских поездов через Молдавию», - сказал он.

Гендиректор ведомства отметил, что на сегодня все пассажиры, которые взяли билеты в направлении Болгарии, перевезены. «Была комбинированная форма перевозок – до Черновцов железнодорожным транспортом, оттуда - автотранспортом в Румынию. Четко сработали погранслужбы, никаких задержек не было», - отметил М.КОСТЮК.

Как сообщал УНИАН, в результате выпадения большого количества осадков, в частности, в ночь на 28 июня, на территории Львовской железной дороги на Буковине произошло повреждение моста и случаи размыва колеи. На некоторых участках было прекращено или ограничено движение поездов.