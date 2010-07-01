Укрзализныця рассчитывает за 2 суток восстановить мост

«Укрзализныця» рассчитывает восстановить мост на перегоне Вадул-Сирет-госграница (с Румынией) в течение 2 суток. Об этом сегодня сообщил журналистам гендиректор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Сегодня уже возобновлено движение пригородных поездов по территории Украины. Что касается направления в Румынию, мост будет возобновлен на протяжении двух суток, но, к сожалению, движения пока не будет, так как с румынской стороны есть повреждения», - сказал он.

По словам М.КОСТЮКА, на Буковине ситуация была очень непростая, потому что разрушения произошли чрезвычайно быстро после моментального выпадения месячной нормы дождя. «У нас было 13 повреждений, которые были устранены оперативно, в течение суток. У нас осталось не возобновленным движение по одному мосту на участке Вадул-Сирет – госграница, мосту 170 лет. На сегодняшний день уже сделаны временные опоры, доставлено туда прогоночное сооружение. Я думаю, что на протяжении двух суток мост будет возобновлен, и мы сможем двигаться», - сказал М.КОСТЮК.

По словам гендиректора ведомства, «Укрзализныця» проводит работу относительно железнодорожников, пострадавших в результате паводка на Буковине. Пострадали от стихии 95 представителей ведомства, им будет предоставлена помощь. «Относительно 17 железнодорожников, у которых повреждено жилье, также сегодня на совете УЗ будет принято решение о предоставлении помощи», - добавил М.КОСТЮК.