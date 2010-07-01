Наиболее запрашиваемым украинскими пользователями Google является Крым

Список отпускных направлений, наиболее часто запрашиваемых украинцами в поисковой системе Google (США, Google Zeitgeist), возглавил Крым, следом за ним идут традиционно популярные в Украине турецкие, болгарские и египетские курорты. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании Google.

Кроме того, многие ищут возможность отдохнуть недалеко от своего родного города: запрос «отдых под Киевом» вошел в десятку самых популярных.

Согласно данным Google, полностью первая десятка рейтинга отпускных направлений наиболее популярных среди украинцев, выглядит так (в порядке убывания): Крым, Турция, Болгария, Египет, Карпаты, Хорватия, Греция, отдых под Киевом, Черногория, отдых на Азовском море.

Также, в поисковой системе были проанализированы поисковые запросы жителей Украины по курортным местам в Украине, и согласно рейтингу, список самых популярных украинских курортных городов и поселков выглядит следующим образом: Бердянск, Судак, Одесса, Коблево, Евпатория, Алушта, Шацкие озера, Кирилловка, Железный порт, Феодосия.

Справка УНИАН. Zeitgeist (от нем. «дух времени») – этот инструмент помогает отслеживать, какие поисковые запросы становятся популярными, а какие теряют популярность в определённый период времени. В результате анализа и подсчёта тех или иных запросов Zeitgeist наглядно показывает, чем больше всего интересуются люди сегодня.

Компания Google основана в 1998 г. аспирантами Стэнфордского университета Ларри ПЕЙДЖЕМ и Сергеем БРИНОМ, сегодня является лидирующей веб-корпорацией на основных мировых рынках.

Штаб-квартира корпорации Google находится в Силиконовой долине, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии.