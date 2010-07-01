Пушкарич назначен главой Ericsson

Роберт Пушкарич назначен главой нового территориального подразделения компании Ericsson (Швеция) Северная Европа и Центральная Азия.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Сообщается, что до назначения Р.ПУШКАРИЧ занимал пост президента территориального подразделения компании Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии.

В компании также сообщили, что в 2010 году Ericsson завершит реструктуризацию своей региональной структуры, перейдя от 23 территориальных подразделений (market units) к 10 региональным представительствам (regions). Реструктуризация позволит Эрикссон упростить бизнес-процессы, более гибко и оперативно реагировать на потребности заказчиков, укрепляя тем самым свою позицию лидирующего поставщика передовых телекоммуникационных решений.

Справка УНИАН. Компания Ericsson – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи. Лидер в области технологий мобильной связи 2-го (2G), 3-го (3G) и 4-го (4G) поколений. Компания работает в 175 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 80 000 человек. В 2009 году продажи компании составили 27,1 млрд. долл.

Акции компании Ericsson котируются на OMX NASDAQ, Стокгольмской фондовой бирже и американской бирже NASDAQ.