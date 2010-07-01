Резников: ГАИ не может запрещать водителям фото- и видеофиксацию

В ГАИ не видят оснований для препятствования водителям осуществлять фото- и видеофиксацию составления инспектором протокола о нарушении правил дорожного движения (ПДД).

Об этом заявил заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины Владимир РЕЗНИКОВ сегодня в Киеве.

«Когда некоторые водители снимают на фото или телефон, на сегодняшний день я не вижу оснований, что это лицо осуществляет это незаконно. Законных оснований прекратить съемку у нас нет, если это не касается задержания правонарушителя и может мешать выполнению служебных обязанностей сотруднику ГАИ», - сказал он. При этом В.РЕЗНИКОВ заметил, что подобного рода визуальная информация время от времени появляется в сети интернет, анализируется руководством ГАИ и в определенной степени помогает устранять недостатки в работе инспекторов ГАИ.

В контексте сказанного В.РЕЗНИКОВ сообщил, что с начала этого года за получение взяток от водителей к строгой ответственности было привлечено 17 работников ГАИ. В то же время, зафиксировано 1432 факта попыток дачи взяток.