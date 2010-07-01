ВР расширила перечень услуг роуминга

Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" относительно увеличения перечня услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 329 из 423 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале ВР.

Данным законом предусмотрено увеличение перечня услуг по предоставлению национального роуминга, сохранению абонентских номеров, их персонализации при переходе абонентов от одного оператора телекоммуникаций к другому.

В данном законе предусмотрено, что абонент, который получает телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме, может зарегистрироваться у оператора, предоставив ему персональные данные в соответствии с законом, в порядке, установленном НКРС.

В законе также предусмотрено, что операторы телекоммуникаций, которые предоставляют услуги подвижной (мобильной) связи на территории Украины, при условии заключения соответствующего письменного соглашения между собой обязаны предоставлять возможность абонентам получать услугу национального роуминга.