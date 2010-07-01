Мантара Холдинг заявляет, что о недопуске к конкурсу по Лугансктепловозу ей не сообщали

Компания «Мантара Холдинг» обратилась к председателю Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александру РЯБЧЕНКО с просьбой опровергнуть сделанное им 18 июня в прямом эфире одного из общеукраинских телеканалов заявление о своевременном уведомлении компании о недопуске к конкурсу по продаже госпакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Об этом говорится в письме компании, направленном ФГИУ, текстом которого располагает УНИАН.

Как говорится в письме, при открытии 8 июня т.г. пакета документов «Мантара Холдинга» конкурсной комиссией была сделана перепись предоставленных документов без предоставления уполномоченному лицу возможности что-либо комментировать. В письме отмечается, что в присутствии уполномоченного лица компании конкурсная комиссия не принимала каких-либо решений и не обнародовала их.

«Конкурсная комиссия только зафиксировала, какие именно документы были предоставлены компанией для участия в конкурсе», – говорится в письме.

Также в письме отмечается, что в период с 9 по 14 июня уполномоченное лицо компании неоднократно обращалось в ФГИУ за информацией относительно допуска «Мантара Холдинга» к участию в конкурсе.

Согласно письму, только 14 июня в 17:00 уполномоченное лицо «Мантара Холдинга» получило письмо ФГИУ, в котором было сказано о недопуске компании к участию в конкурсе на основании протокола заседания рабочей группы от 8 июня этого года, а также приказа Фонда госимущества от 14 июня т.г. При этом как причина такого решения ФГИУ указывался пункт 6.9 Положения о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, однако не уточнялось, каким именно требованиям данного положения не соответствовала «Мантара Холдинг».

«Конкретные причины по недопуску «Мантара Холдинга» были указаны должностными лицами ФГИУ только в СМИ вечером 14 июня», – сказано в письме.

Авторы письма также отмечают, что если председатель ФГИУ не опровергнет сделанное им ранее заявление, то компания оставляет за собой право обратиться в суд с целью защиты деловой репутации.

Как сообщал УНИАН, 15 июня т.г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн. – УНИАН).

Всего в конкурсе принимали участие две компании – ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИУ к участию в нем.

Лицетатор торгов предложил участникам конкурса повысить цену на 1 шаг (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., однако участники торгов отказались повысить свои ценовые предложения. В результате победителем конкурса была признана Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» с ее начальным ценовым предложением 410 млн. грн.