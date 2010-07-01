Железнодорожные администрации СНГ намерены объединить парки

Железнодорожные администрации стран-участниц СНГ намерены консолидировать инвентарные и частные парки грузовых вагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня в ходе «круглого стола» в Киеве «Принципы эксплуатации грузовых вагонов на пространстве «1520» в новых условиях» при участии представителей железнодорожных администраций и операторов разных стран.

Инициатором создания такого общего парка на пространстве широких железнодорожных путей 1520 мм стала «Укрзализныця», два железнодорожные научные подразделения которой занимаются научным и техническим решением этого вопроса.

Как пояснил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, необходимо предложить бизнесу такую формулу, при которой средства, вложенные в грузовой вагон, «будут иметь больший бизнес-интерес», чем если бы их вложили в банк.

«Если мы покажем бизнесу, что наше управление будет наиболее эффективным, тогда мы сможем говорить, что весь вагонный парк на пространстве «1520» может получить статус парка общего пользования», – сказал гендиректор «Укрзализныци».

По словам М.КОСТЮКА, эффективность работы такого общего парка заключается в минимизации расходов на порожний пробег вагонов, минимизации простоя, решении проблемы дефицита вагонов и т.п. «Грузу все равно, в каком вагоне его доставляют. Главное, чтобы он был доставлен своевременно, дешево и безопасно», – отметил гендиректор ведомства.

По словам заместителя гендиректора «Укрзализныци» по коммерческой работе Виктора ЧОРНОГО, сегодня происходит постоянное сокращение инвентарного парка грузовых вагонов при соответствующем росте парка частных вагонов. При этом за последние 17 лет инвентарный парк СНГ сократился почти в 3 раза.

В случае принятие решения об общем парке на уровне СНГ потребуется заключение соглашения о совместном использовании парка грузовых вагонов, на внутригосударственных уровнях – заключение договоров на управление подвижным составом между железнодорожными администрациями и операторами или собственниками частных вагонных парков.

Как сообщил председатель дирекции Совета железнодорожного транспорта стран-участниц СНГ Петр КУЧЕРЕНКО, на сегодня парк грузовых вагонов стран Содружества, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии составляет 1 млн. 464,710 тыс., из них 656,154 тыс. вагонов (44,8%) инвентарные, 808,556 тыс. (55,2%) – частные.

При этом П.КУЧЕРЕНКО отметил, что пока неизвестно, когда парк может стать общим. По его словам, на сегодня главной задачей является разработка технического обоснования украинскими научными учреждениями. Эту разработку планируется завершить в сентябре текущего года.

«После этого, по регламенту работы Совета железнодорожного транспорта стран-участниц СНГ, нужно рассмотреть эту работу на совещании уполномоченных представителей всех железнодорожных администраций в рамках совета и затем вынести для принятия решения на совет. Следующий, 53-й, совет будет 20-21 октября в Литве. Вот если наука успеет сделать эту работу, можно было бы обсудить, рассмотреть и принять какое-то решение: или продолжать разработку, или завершать и выдавать уже для рассмотрения структурам и, соответственно, находить оптимальный вариант работы», – отметил П.КУЧЕРЕНКО.

По его словам, структурой, которая возьмет на себя управление консолидированным парком, может стать и перевозчик, и другая организация, где будут концентрироваться сведения об общем парке. «Наиболее приемлемыми могут быть ОАО «Российские железные дороги» или «Укрзализныця», которые уже сегодня обладают мощными информационными системами и диспетчерскими службами, которые в минимальные сроки могут начать эту деятельность», – сказал П.КУЧЕРЕНКО.

Справка УНИАН. В Совет железнодорожного транспорта стран-участниц СНГ входят железнодорожные администрации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, ассоциируемые члены совета – руководители железнодорожных администраций Болгарии, Грузии, Латвии, Финляндии. В заседании совета также принимают участие железнодорожные администрации Литвы и Эстонии.

Совет железнодорожного транспорта стран-участниц СНГ создан 9 марта 1992 года. Главные задачи совета – координация работы железнодорожного транспорта на международном уровне, разработка согласованных условий и принципов работы для обеспечения функционирования и развития транспортно-экономических связей между государствами СНГ, а также с третьими странами, принятие нормативных документов в пределах своей деятельности.