"АвтоКрАЗ" увеличил производство автомобилей в 5 раз

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в первом полугодии 2010 года произвела 432 автомобиля, что в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба холдинга.

«Объем производства за первое полугодие 2010 года составил 432 единицы автомобильной техники, что в 5 раз выше объема производства соответствующего периода прошлого года. Отгружено потребителю около 500 единиц автомобильной техники, из них на внутренний рынок — 13% автомобилей, в страны СНГ - 26%, другие страны мира — 61% ( за аналогичный период прошлого года поставки в дальнее зарубежье не проводились)», - сказано в сообщении пресс-службы.

Значительную часть заказов компания получила, одержав победу в ряде тендеров, как на поставку коммерческих, так и военных автомобилей.

В 2010 году холдинг ожидает увеличения продаж в Россию, Узбекистан, Азербайджан, страны Африки.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году АвтоКрАЗ отгрузил потребителям 654 автомобилей, что составляет около 20% реализации 2008 года.