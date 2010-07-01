КрАСЗ в июле восстановит работу

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ, Кременчуг, Полтавская обл.), входящий в корпорацию «АИС», в июле восстановит работу после плановых каникул.

Об этом УНИАН сообщил исполнительный директор предприятия Николай ЧЕРНЫШ.

По его словам, в июле завод будет работать 12 рабочих дней.

Напомним, в июне т.г. завод приостановил производство в связи с плановыми каникулами для оптимизации производственного процесса.

Справка УНИАН. ООО "Кременчугский автосборочный завод" как совместное украинско-российское предприятие "Кременчуг-АвтоГАЗ" основано в 1995 году Горьковским автомобильным заводом (Нижний Новгород, РФ) и Кременчугским опытно-экспериментальным механическим заводом и перерегистрировано в ООО "КрАСЗ" в июле 2001 года.

КрАСЗ в январе-марте 2010 года получил чистый убыток в размере 28,145 млн. грн., тогда как аналогичный период 2009 года завод завершил с чистой прибылью 44,109 млн. грн.

Мощность завода составляет 40 тыс. автомобилей в год. В настоящее время завод собирает китайские легковые автомобили Geely и корейские внедорожники SsangYong.