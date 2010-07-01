ВР приняла закон о тарифах на электроэнергию

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменения в статью 18 Закона Украины «О городском электрическом транспорте».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 296 народных депутатов из 381, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что для городского электрического транспорта на потребленную электрическую энергию при проведении основной деятельности применяются тарифы, установленные на электроэнергию, которая отпускается населению. Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Кабинету Министров Украины поручено в трехмесячный срок со дня опубликования данного закона обеспечить возмещение компенсации поставщикам электрической энергии по регулируемому тарифу потерь от осуществления такой поставки городскому электротранспорту за счет оптовой рыночной цены на электрическую энергию в соответствии с установленным порядком и привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом; обеспечить принятие актов, необходимых для реализации данного закона.