В Херсонской обл. 13 пассажироперевозчиков лишены лицензий

Управление ГАИ в Херсонской области по результатам спецоперации "Автобус-2010", проходившей в июне, направила в органы лицензирования представления на лишение лицензии 19 пассажироперевозчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника УГАИ Херсонской области подполковник Валентин ТЕРЕЩЕНКО.

«13 перевозчиков уже лишены лицензий», – сказал он.

По словам В.ТЕРЕЩЕНКО, в ходе операции «Автобус-2010» сотрудники ГАИ области проверили деятельность 209 лицензиатов пассажирских перевозок из 238, работающих в регионе. В ходе проверок выявлены 220 технически неисправных автобусов.

Кроме того, в период операции зафиксировано 3 тыс. нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, в т.ч. 13 случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 405 случаев превышения скорости.

74 должностных лица фирм-перевозчиков привлечены к административной ответственности.