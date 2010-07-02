Times начинает взимать плату за доступ к своим сайтам

09:30, 02 июля 2010
Транспорт/Связь
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1 фунт в день или 2 фунта в неделю

Британская газета Times начинает взимать плату за доступ к своим сайтам.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», чтобы пользоваться порталом самой газеты www.thetimes.co.uk и ее воскресного приложения www.thesundaytimes.co.uk, посетители должны заплатить 1 фунт в день или 2 фунта в неделю. Свободный доступ будут иметь только подписчики бумажной версии.

 

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