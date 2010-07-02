Toyota срочно отзывает 137 тыс. Lexus из-за дефекта двигателя

Японская корпорация Toyota решила отозвать на рынке США 137 тыс Lexus, в том числе LS460, для срочного ремонта. Об этом сообщили сегодня токийские СМИ со ссылкой на дирекцию крупнейшей в мире автокомпании.

У машин, которые намечено отозвать, выявлены достаточно серьезные неполадки в двигателе. При наихудшем сценарии, как сообщается, они могут вызывать его остановку на полном ходу. Как отмечают СМИ, ожидается, что LS460 и ряд других моделей Lexus, выпущенных в 2006-2008 гг, а также Crown будут отозваны и в самой Японии. Всего по всему миру предполагается отозвать 270 тыс автомобилей.

Сейчас Toyota решает вопрос с транспортным ведомством США об оформлении отзыва и согласовывает все другие проблемы, связанные с этим решением, с японскими властями. Проблемы с качеством были выявлены в автомобилях концерна еще в прошлом году. С тех пор он уже семь раз вынужден был отозвать для ремонта по разным причинам свыше 10 млн машин различных марок.

На этот раз ремонт каждой отзываемой машины, отмечают эксперты, обойдется Toyota в среднем около 100 тыс иен /1,1 тыс долл по текущему курсу/, а общая сумма расходов на эти цели может достигнуть 20 млрд иен /свыше 220 млн долл/. Очередной отзыв, таким образом, не только нанесет значительный ущерб репутации Toyota, но создаст для неё новые финансовые проблемы.