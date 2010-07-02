Финпланы предприятий Минтранса подготовят до 1 сентября
11:36, 02 июля 2010Транспорт/Связь
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Все финансовые планы предприятий отрасли транспорта и связи, которые находятся в сфере управления Министерства транспорта и связи, будут подготовлены до 1 сентября 2010 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на министра Константина ЕФИМЕНКО.
«Предприятия должны заблаговременно подготовить финансовые планы на следующий год. Я подписал распоряжение: до 1 сентября закончить все финпланы на 2011 год, чтобы вопрос производства и вопрос развития был открыт», – сказал министр.
Он отметил, что финпланы должны утверждать серьезные программы развития предприятий. К.ЕФИМЕНКО также проинформировал, что министерством уже проработаны и утверждены все финпланы на текущий год.
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