Финпланы предприятий Минтранса подготовят до 1 сентября

Все финансовые планы предприятий отрасли транспорта и связи, которые находятся в сфере управления Министерства транспорта и связи, будут подготовлены до 1 сентября 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на министра Константина ЕФИМЕНКО.

«Предприятия должны заблаговременно подготовить финансовые планы на следующий год. Я подписал распоряжение: до 1 сентября закончить все финпланы на 2011 год, чтобы вопрос производства и вопрос развития был открыт», – сказал министр.

Он отметил, что финпланы должны утверждать серьезные программы развития предприятий. К.ЕФИМЕНКО также проинформировал, что министерством уже проработаны и утверждены все финпланы на текущий год.